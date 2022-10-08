民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室發言人李坤城昨批侯躲在發言人背後，要求接下民間媒體辯論邀請，侯友宜今表示，今年會和4年前相同，主要以辯論為主，侯友宜選舉辦公室發言人王敏旭則指出林佳龍2018年只參加由選委會主辦的電視辯論，回嗆「不要因為選舉就雙標」。

李坤城昨說，林佳龍已經簽署數家民間媒體辯論的邀請，侯友宜至今遲遲未同意民間辦理辯論，龜縮在發言人的背後，不願面對對挑戰，更不願面對選民，難道新北市民不如台北市民？

侯友宜今強調，自己四年前和行政院長蘇貞昌也是進行公辦的辯論，讓政見能讓大家看見，今年也是一樣，還是會以公辦辯論為主，相信朝這個方向進行，能告訴民眾，新北未來會做哪些事。

侯選辦發言人王敏旭則指出，林佳龍這次登記參選時，同意勾選辯論，和侯友宜態度一致，會依照現行的規定來進行。

王敏旭說，任何事情不要因為選舉就搞雙標，同樣的人、同樣的事，就應該用同樣的標準來檢視，2018年的台中市長林佳龍只參加了由選委會主辦的電視辯論，一樣市長連任，為何當時林前市長理直氣壯，現在的林候選人就大呼小叫，「林候選人何苦為難林市長」。

王敏旭表示，任何爭取連任的縣市長都要兼顧市政，並以市政優先，而只顧選舉，還跨區輔選被罰，大概也只有4年前的林佳龍前市長，成了台灣選舉史上「罰錢市長第一人」。