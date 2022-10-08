高雄市議員邱于軒競總成立。（洪靖宜攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今出席黨籍議員競選總部成立，包含資深媒體人趙少康、羅友志也皆現身於市議員邱于軒總部成立大會中助講。針對青年失業率及輕生議題，柯志恩一一反擊陳其邁，但她提到，雖然因為疫情和陳其邁對於選情低調處理，但她會用自己的步伐，持續前進。

國民黨高雄市長參選人柯志恩今出席黨籍議員競選總部成立，一早先到市議員劉德林競總成立，隨後到王耀裕競總接著出席邱于軒總部成立大會，其中包含資深媒體人趙少康、羅友志也皆現身於邱于軒總部成立大會，一一上台助講，邱于軒講到激動處也不禁落淚。

針對昨日舉行青年政見發布會，提到青年失業率，被陳其邁反擊高雄青年失業率自他上任後，去年底降到9.1％、今年9.5％都是六都最低。不過柯志恩說認為陳其邁是模糊焦點，所提出是16歲到24歲失業率最低，但她的重點是25至29歲最失業率高雄是最高，柯反問：「他不提大家最關注的，請問陳其邁如何回應，不要每次回答問題都用他有利的數字，忽略全部。」

另外提到輕生議題，陳其邁競選辦公室發言人高閔琳表示柯志恩不只提及地點、方式等描述，居然還親自出資下廣告散佈，柯志恩說，過去陳其邁擔任民進黨發言人時也對於輕生抨擊過馬英九總統，她反問：「我請問林醫生，對於輕生議題，他也是浮上檯面抨擊當時執政黨，你也覺得陳其邁冷血嗎？我覺得要用同樣標準，我不知道高閔琳議員方式，柯志恩只有在臉書透過衛福部數據數字告訴市府面對。」，她強調：「不是我講的不要塞到我嘴巴，不要這議題政治操作，是要求市府勇敢面對，躲在別人後面放我跟事實無關言語。」

被問到現在少了韓流支持選舉較為困難？柯志恩說：「韓國瑜造成的風潮是過去和現在無人可以複製，又因為疫情和陳其邁低調將選情轉冷，但我們照自己步伐，更請到許多人來支持，隨著黨籍議員總部成立，選戰會進入白熱化，我們照自己腳步前進。」，晚上她也將到屏東，為屏東市長參選人周佳琪競選總部成立站台，柯志恩說，高高屏都會彼此支援，集體造勢提升競爭力。

針對前總統馬英九在臉書呼籲總統府看板別再以「Taiwan National Day」（台灣國慶日），柯志恩也說，中華民國國慶10月10號雙10節中華民國的國慶，這是我們要堅持。