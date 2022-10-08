大選步步逼近，國民黨高雄市長參選人柯志恩陸續端出政策，柯志恩提到高雄市2022年上半年25歲至29歲失業率達7.1％，是六都中最高，期望透過「減負擔」、「顧就業」、「助新創」3項利多助青年就業。陳其邁8日上午搬出上任以後的數據回應，表示六都中人口外流最嚴重的是新北及台北，而柯志恩提及的失業率，也是從7.9％降為7.1％。

柯志恩在青年政見發布會提到，高雄市今年上半年25至29歲失業率是六都中最高，請領失業給付初次認定者，占所有請領失業給付人數的12％。高雄市人口更持續負成長，其中15至29歲，從2018年至2021年共流失4萬3426人。柯志恩認為，青年子弟會離開高雄，多半因為低薪、找不到工作，與高雄整體產業結構與多元性息息相關，

陳其邁表示，6都中人口外流最嚴重的是新北及台北，自從他上任以來，依照OECD（經濟合作暨發展組織）青年失業率的標準，高雄市從13.9％降為9.1％，今年上半年為9.5％，失業率從6都最高降為最低。在25至29歲失業率的部分，也從上任前的7.9％降為7.1％。

陳其邁也提到，不論是招商引資，還是高雄的民間的投資，高雄市在6都表現都是第一名，勞退的提繳薪資也從3萬4700元上升到3萬7700元，共成長了8.8％，也是6都之冠。青創貸款的案件也從400多件增加到1萬3000件，金額也高達將近120億的規模。