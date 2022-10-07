根據《網路溫度計》「2022選戰溫度計，為台灣讚聲」官方網站公布的六都最新預測當選率，新北市侯友宜、台北市蔣萬安、桃園市張善政、台中市盧秀燕、台南市黃偉哲、高雄市陳其邁等人暫時領先。六都以外的新竹市長最新預測當選率，民眾黨高虹安仍以36.1％暫時領先，民進黨沈慧虹則以32.5％超越國民黨林耕仁的31.4％，暫居第二名。

根據「2022選戰溫度計」最新預測當選率，截至6日早上11點。新北市當選率︰國民黨侯友宜55.5％、民進黨林佳龍44.5％；台北市︰國民黨蔣萬安38.4％、民進黨陳時中35.5％、無黨籍黃珊珊26.3％；桃園市︰國民黨張善政37.0％、民進黨鄭運鵬33.1％、無黨籍鄭寶清16.0％、民眾黨賴香伶14.0％；台中市︰國民黨盧秀燕57.9％、民進黨蔡其昌42.1％；台南市︰民進黨黃偉哲48.2％、國民黨謝龍介28.6％、無黨籍許忠信11.4％、無黨籍林義豐11.1％；高雄市︰民進黨陳其邁59.1％、國民黨柯志恩40.9％。

另外，新竹市長的最新預測當選率，民眾黨高虹安仍以36.1％暫時領先，民進黨沈慧虹以32.5％超越國民黨林耕仁的31.4％，暫居第二名。「求官說」反而使得沈慧虹民調上升，相較於10月1日的預測當選率，當時林耕仁以32.0％領先沈慧虹的31.7％，如今選情出現了變化，沈慧虹躍居第二。