國民黨新竹市長參選人林耕仁6日表示，新竹市面積小、路幅不大，在公共運輸使用率極低的情形下，新竹市的道路無法負荷上下班巔峰時刻的龐大的車流量。面對新竹人的日常「我們感到無奈，所以期待具體有感的改變」，林耕仁因而推動綠能、共享的E-bike，不僅能滿足民眾通勤需求，也能當休閒觀光的運具選擇。

為了打造「舒適減壓，永續新竹」的城市願景，林耕仁今(6)日在臉書提及，在交通政策方面，他與東區議員參選人何志勇推出聯合政見，推動綠能、共享的E-bike，不僅能滿足民眾通勤需求，也適合做為休閒觀光的運具選擇。林耕仁說新竹市的交通，是所有人的夢魘，根據交通部民國109年統計，新竹公共運輸的市占率只有6.9％，私人運具的市占率卻高達84.9％；而新竹市公車運量平均每天大約只有3％的市民會搭乘公車，公共運輸的使用率非常低。

此外，林耕仁認為，新竹市面積小、路幅不大，在公共運輸使用率極低的情形下，新竹市的道路無法負荷上下班巔峰時刻的龐大的車流量。他說這是所有新竹人的日常，「我們感到無奈，所以期待具體有感的改變」。

林耕仁提出推動共享E-Bike的政策，在現有U-Bike基礎之上全面升級；騎乘E-Bike便利又省力，可以滿足民眾通勤需求外，也適合做為休閒觀光的運具選擇，不但讓騎乘更加舒適，也可以輕鬆飽覽新竹的優美風景。林耕仁說「乘風破浪，節能永續又可以欣賞新竹之美，這才是舒適減壓的精神」。