台南市長黃偉哲出席台南市副議長林炳利公祭。（曹婷婷攝）

國民黨台南市長參選人謝龍介（第二排右一）及台南市議員送別林炳利最後一程。（曹婷婷攝）

台南市議長郭信良（右前）率台南市議員送別林炳利最後一程。（曹婷婷攝）

台南市無黨籍副議長林炳利上個月26日病逝，今天於安南區中洲寮夜市場地舉行公祭，包括台南市長黃偉哲、國民黨台南市長參選人謝龍介、立委陳亭妃及台南市議長郭信良率所有市議員出席，送林炳利最後一程。黃偉哲也頒贈卓越市民，感懷林炳利對地方的貢獻。

林炳利連任6屆台南市議員，本屆與議長郭信良搭擋當選副議長，然而，他因健康問題，退出下屆市議員選舉，改推安南區保安宮主委邱昭勝接棒，上個月26日傳出在家病逝的消息，讓地方感到不捨。

林炳利長期為地方服務，為人重信用、講義氣，今天公祭典禮位於長和路二段，前來公祭的各界人士車陣一度大排長龍，足見其好人緣。

儘管本屆任期只剩2個多月，但根據《地方立法機關組織準則》規定，副議長出缺必須辦理補選。無黨聯盟總召林阳乙及國民黨團發言人蔡育輝均已公開表態有意參選，民進黨團原本也有意推人選，不過，民進黨團發言人呂維胤表示，目前黨團多數聲音認為，補選副議長象徵意義大於實質意義，傾向不要補選，希望讓林炳利「功德圓滿」，副議長名義直至這屆任期結束，但也有部分聲音主張推出人選，接下來會再討論、凝聚共識。