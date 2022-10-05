本屆台南市議會最後一次定期會5日三讀閉幕，但因112年度台南市總預算還有4個局處尚未審查完成，依照往例將加開臨時會審查。但因距離年底選舉投票日只剩51天，議員們對臨時會的日程意見分歧，議長郭信良除裁示，將待黨團協商並經程委會確定日程後，再召開臨時會繼續審議外，也預祝議員順利連任，繼續當同事。

台南市議會第3屆第8次定期會從7月28日開議至10月5日，共計70天，期間還安排「本市遊蕩犬貓問題對策與收容安置作為」、「騎樓違停改善」、「市府近來遭舉發案件之案情全貌與調查結果」等3場專案報告。

此次定期會最重要的任務是審查112年度台南市總預算暨附屬單位預算案，共編列歲入預算980億2320萬6000元，歲出預算1025億7823萬4000元，歲入歲出差短45億5502萬8000元，差短部分擬以舉借同額借款支應。但直到今天上午為止，還有新聞處、工務局、水利局、交通局等4個局處的預算尚未審完。

今天下午二、三讀會時，議長郭信良火速敲槌通過各委員會審查的議案及各項提案，順利完成二三讀程序。不過，面對在場議員提問何時召開臨時會審查總預算時，郭信良則回應說，將先黨團協商決定臨時會日程。

議員Ingay Tali（穎艾達利）認為，鑑於選舉投票日已經接近，此時召開臨時會，議員們恐怕都無心審查，建議選完到卸任之前再開臨時會。不過，多位議員都說，目前還沒有想法，將等副議長林炳利公祭結束後再討論。

市議會指出，此次定期會共審議市府提案90案，議員提案348案。其中，市府提案逕送大會的86件墊付款案，有84件獲大會通過墊付，墊付預算總金額27億9051萬1000元，內含補助款17億3344萬9760元，市配合款10億5706萬1240元。