國民黨新竹市長參選人林耕仁6日到武陵里拜票，針對高虹安昨臨時取消行程，主辦單位說不知她要來，林耕仁說，行程安排是選舉最基本工作，一個失誤就可看出團隊用心程度，也能感覺到高虹安的風格是以自我為中心。

林耕仁6日在市議員黃美慧、蕭志潔、顏政德、議員參選人吳旭豐、黃國新黨部主委王志豪、里長李思民陪同下，到武陵里家戶拜票，與民眾致意問好，也展現國民黨團結氣勢。

林耕仁昨提出「青年未來三支箭」政見，他說比起選票，更關心住在這座城市青年的未來，前陣子和青年座談，青年都相當關心就業創業、居住問題以及多元發展。因此，他的政見包含培育在地人才、厚植創業動能，爭取興建3000戶社會住宅，其中20％作為青年住宅，另也要開闢青年場域作為共創空間，開辦各類課程，鼓勵青年在工作之餘培養興趣。

針對高虹安昨臨時取消行程，主辦單位說不知她要來，林耕仁回應，行程安排是選舉最基本的工作，一個地方失誤，可以看出這個團隊用心的程度，要是高虹安貿然前去，才會造成困擾，也能感覺到高虹安的風格是以自我為中心。

至於高虹安回應資策會的說法，林耕仁認為，高虹安的說法讓人霧裡看花，在資策會任職期間寫的報告當然歸資策會所有，必須要得到資策會同意和授權後使用，而且和其他人一起發表，高虹安也可以拿出另外3位作者的「授權書」來證明。