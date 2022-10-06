台科大新竹校區在在1997年獲新竹縣政府無償提公校地後，先於2015年完成一棟前瞻研發中心，後再投入約5億計畫總經費，興建先進產學中心，但碰上施工廠商延遲，目前正辦理重新發包。民進黨新竹縣長參選人周江杰6日針對台科大新竹校區閒置空間提出政見，當選後將要求台科大改設附屬中學，滿足竹北學子就近入學的需求。

台科大新竹校區占地約7公頃，周江杰指出，校方在1997年獲新竹縣政府無償提公校地後，先於2015年完成一棟前瞻研發中心，由電子技術研發中心（現為電力與能源技術研發中心）、自動化及控制研究所、晶圓平坦化創新研究中心等研發團隊進駐，開辦高階科技研發碩士學位學程（EMRD在職專班），加強與新竹科學園區廠商產學合作的連結。

周江杰表示，台科大後再投入約5億計畫總經費，興建先進產學中心、國際書院及整體校園公共設施，歷經多次招標、流標，決標後於2020年5月開工，原訂今年8月完工，但施工廠商履約延遲，已終止契約，目前正辦理重新發包作業。

針對台科大新竹校區目前仍有閒置空地，周江杰表示，校地最初為新竹縣政府無償撥用，若校方沒有明確開發計畫，他當選後將要求台科大改設附屬中學，滿足竹北學子就近入學的需求。周江杰表示，未來將透過教育部拜會台科大校方，就這個議題來尋求雙方合作的共識，希望讓台科大新竹校區的發展與地方需求契合，造福竹北學子。