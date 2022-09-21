新竹縣長楊文科反擊周江杰提出疑問是對實際計畫的不了解。（邱立雅攝）

民進黨新竹縣長參選人周江杰21日舉辦行政策咖啡館談竹北，認為台知園區與科三進度與發展不明，像是粉紅泡泡，另預備要施作的經國大橋工程恐引來交通黑暗期，周江杰批看不到縣府配套。對此楊文科競選總部反擊是周江杰對計畫開發方式及規畫內容不了解，至於經國大橋交通工程在規畫時就會納入配套，開工前會充分說明。

周江杰認為楊文科政策5支箭中的台知園區及科三就像是粉紅泡泡般，目前兩支箭都還沒完成，未來4年他認為兩支箭也沒辦法完成，理由簡單，看看竹科園區在1980年代開發時有住宅區跟商業區嗎？他建議由國科會主導來徵收土地 提供給產業使用，他上任後會務實並且盡速推動，在台知園區蓋新竹科技博覽館。

對此楊文科表示，新竹科學園區採取一般徵收，所以徵收得的土地全部歸產業所用。但是台知園區、科三所採行的是區段徵收，必須回饋地主有住宅區、商業區的設計。

台知、科三為2019年以來參酌地主意願、文史工作者、產業界、科管局等行政部門以及歷次都市計畫委員會委員之相關意見修正而來，開發方式也捨棄傳統公權力以一般徵收方式辦理，採改良式區段徵收方式辦理開發，讓願意耕作者耕者有其田（原地保留、農保及老農津貼資格）、住者有其屋（原地保留、先遷後拆、安置住宅）之方式規畫保留，以達到地主、產業與政府三贏。

楊文科舉高雄橋頭科學園區為例，內政部在2021年核定通過的高雄橋頭科學園區，計畫面積353.27公頃，包含住宅區35.87公頃、商業區2.1公頃，住商占計畫面積比10.7％。楊文科認為部分參選人對於自己所提出的評斷，顯然是對計畫開發方式及規畫內容不了解。

楊文科另指出，針對經國橋改善計畫縣府正在努力進行中，交通工程勢必衝擊周邊交通，規畫時都會有配套，開工前縣府方面會充分說明，是否要堤內道路配合，或其他配套方式，縣府都會研究和評估。