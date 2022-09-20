周江杰認為露營車內部功能多元，也可供民眾提出陳情，討論意見。（邱立雅攝）

民進黨新竹縣長參選人周江杰20日首度開箱他的行動競選辦公室，嶄新亮眼的紅色露營車，內部擁有私密的會議空間，讓周江杰能隨著露營車走遍全新竹縣13鄉鎮。周江杰表示未來的60幾天，行動競選辦公室會開抵13鄉鎮貼近人民，走進基層傾聽人民心聲，還要舉辦親子活動搭配露營車，吸引大家目光。

延續政策咖啡館一貫的機動性，周江杰推出行動競選辦公室，拉近與民眾的距離。周江杰介紹，車身採用代表熱情、活力的紅色系，搭配競選主視覺J作為顯眼大標，車尾貼上大頭照，相信開到哪裡都會相當吸睛。

除了露營車內部有個舒適的討論空間之外，周江杰表示，車體外的遮雨棚一拉開，桌椅一擺好，就會是一個能夠與民眾面對面討論議題的空間，更類似於客廳會。

不同於以往官員坐在台前，而民眾坐在台下的討論空間，周江杰認為露營車則更具有親和力，未來他除了下鄉開講，到13個鄉鎮與民眾坐在露營車內或是遮雨棚下討論政策規畫之外，同時也會配合未來兩個月在各鄉鎮辦理的親子活動，讓這台露營車能夠真正走入民眾的心中。

周江杰以新竹縣諸多露營區來舉例，中央部會推動露營場地合法化，我們的縣府究竟是要在辦公室等大家來申請？還是走進民眾解協助解決問題？

「展現活動力與機動性。」周江杰也承諾，未來上任後，也會以機動、行動的概念，讓遇到問題的民眾能與縣政府各局處有互動的空間，他也會要求各局處辦公室直接下鄉協助民眾解決問題，形式不拘，但要有可以在外解決問題的能力。