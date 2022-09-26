國民黨基隆市長候選人謝國樑今（26）日在臉書指控，民進黨蔡適應陣營自今年二月釋出「未來民調」試圖誤導民眾、七月份爆出民調訪問過程立場偏頗，到近期九月份釋出的民進黨「內部民調」，都與國民黨明確交代委託公司、研究方法及完整數據內容的民調結果大相逕庭。因此他今日在律師陪同下於基隆地方法院按鈴申告，並提出三大訴求，要求民進黨相關單位或蔡適應陣營出面說明！

謝國樑質疑，民調公司無法提出「未來民調」原始資料，如何讓人相信民調結果？「精確民調公司」於今年二月份發布「未來民調」，調查時間是在2/16-2/17晚間，但卻在2/17下午2:31就搶先發布結果，造成發布時間提早於民調時間的烏龍，在民事訴訟審理過程中，法院要求精確公司提供民調的原始資料，以及詢問民調的調查過程與方法等，精確公司都無法提出，且表示都「已銷毀」、「沒有留存任何檔案」。

謝國樑進一步質問，為何該民調檔案在短時間內就已銷毀？在發生民調尚未結束就公布結果的大烏龍之情況下，又原始資料沒有公開揭露就銷毀刪除，請問，如何讓人相信民調結果？

另外，謝國樑也指出，「精確民調公司」應出面說明於7/27-28日民調訪綱偏頗之事，在未來民調事件尚在調查之際，匯流新聞網及精確民調公司又於7/27-28日晚間，發布新一份民調，稱謝國樑與蔡適應僅相差0.8%，蔡適應領先。然而同時間TVBS也於7/25-29日進行民調，謝國樑領先蔡適應8%。

謝國樑說，兩份相同的調查區間，落差竟高出誤差範圍之外。同時，在民調期間辦公室也接獲支持民眾反映，有接到「引導式民調訪問」，並「願意具名」向大眾公開民調內容。因此，謝國樑請民調公司應出面說明引導式訪綱內容。

謝國樑也認為，民進黨應針對9月5日、9月12日分別有ctwant、Ettoday引用「綠營（即民主進步黨）內部民調」公開民調公司及民調原始數據。

謝國樑表示，繼七月底民調公布之後，八月份又再次爆出兩份相同的調查區間，落差竟高出誤差範圍之外，TVBS於111年8月29日至9月1日的民調結果，謝國樑的支持度為40％、蔡適應為29％；民進黨「內部民調」於111年8月30日至31日的民調數字為蔡適應30.7% 、謝國樑27.2%，前後相差14.5%。這樣的落差實在不合理。

謝國樑強調，兩政黨在同時間做了民調，不同的是，TVBS是一個具有公信力的民調機構，不管是調查方式、調查時間、資料分析，都是公開透明，公佈的清清楚楚，也因此做出來的民調是被社會大眾所認同。相對的，這次所謂的民進黨「#內部民調」，卻連究竟是哪家民調公司都不敢公佈，這樣的民調呈現實在是前所未聞！

謝國樑引述《公職人員選舉罷免法》第53條規定：「政黨及任何人自選舉公告發布及罷免案成立宣告之日起至投票日十日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位及主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數及誤差值、經費來源。」他強烈要求民進黨公開民調公司及民調原始數據。

謝國樑強調，民調結果是候選人及民眾判斷選情最為重要的依據，不僅國民黨，各個黨派都有可能受到不實民調的困擾，也因國樑曾在立委時期於司法委員會待了多年，深知國家必須透過法律網來完善社會秩序，包含在選舉過程中民調數字的真實性也應該受到法律完善規範，給大眾一個能夠信賴的判斷依據。

謝國樑呼籲，此次按鈴申告同樣希望能促進《公職人員選舉罷免法》第104條修法，將「民調發布」明文規定於法條內，作為更嚴謹的民調發布規範，遏止不實訊息影響大眾判斷選情，進而影響選舉結果。最後，他也再次要求綠營停止不實民調傳播，並出面對於先前的民調說清楚、講明白！