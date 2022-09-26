林為洲（中）在新竹縣客家藝術節宣傳活動時強調文化內涵活動要優化，提出高鐵特區整建1座現代化親子館。（羅浚濱攝）

國民黨竹北市長參選人林為洲在競選部前豎立大型「城市管理員」競選看板，民進黨鄭朝方和縣議員候選人歐陽霆其在右上方牆面掛2人合體看板，歐希望市民「挺年輕的！」林為洲回應說選縣議員要多關心縣政，少打口水戰！

林為洲26日參加新竹縣客家藝術節宣傳活動 時說，竹北市除了硬體建設外，軟體方面更需要把文化內涵活動優化，把文化和活動結合在一起，就從客家藝術節開始，這也是新竹縣的在地優勢。

林為洲指竹北市東區高樓林立，很多是新移居的年輕家庭，不一定認識或認知客家文化的內涵，可以從活動中開拓視野，竹北市公所也可以扮演很好的角色和縣府合作，尤其在新瓦屋客家文化保存區，讓市們們「漫步客家」！

林為洲特別指出，竹北市新生兒多，目前除了新竹縣婦幼館及在竹北市衛生所後方興建中的新竹縣「綜合社會福利館」外，高鐵特區急需1座社福親子空間，在土地有限下，市公所須積極盤點閒置空間進行整建，規畫完善空間，透過遊具或課程活動，增進幼兒各領域的發展。

林為洲以市公所資料統計，去年竹北市0到14歲人口約4萬6千人，每年約出生2千名新生兒，家長只有假日才能陪伴孩子，如果東區再有1座現代化的親子館，提供家長更多選擇，是市民希望未來市長該立即執行的項目。

林為洲認為高鐵特區市民，很期待1座讓2至12歲幼童能遊戲活動的親子空間設施，如他當竹北長一定會與縣長楊文科攜手合作，進行相關推動作業，整建1座親子館，讓竹北市東區幼童平日有遊憩玩樂的地方，假日也能減輕家長的負擔。