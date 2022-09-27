縣府去年在竹北市西區公告劃定的水月休閒農業區，市公所爭取水利署前瞻基礎建設「全國水環境改善計畫」經費 ，投入約3億元新建跨越鳳山溪和牛埔溪的「水月橋」已經完工，將在10月22日正式通車，鐵馬族就不用再冒險騎上西濱公路，能更安全欣賞海岸線風光。

「楊文科縣長任內新增2個休閒農業區！」縣府農業處長范萬釗指出，2019年向行政院提出申請劃定竹北水月休閒農業區和新埔大墩山休閒農業區，經農委會先期診斷、實地勘察和檢核等作業，去年終於順利通過，將能推動地方產業多元發展。

水月休閒農業區面積481公頃，範圍包括新港、崇義、尚義、新庄和白地等5個里，區內種植水稻蔬果，生產烏魚和白蝦的拔仔窟烏魚養殖區，並有知名的新月沙灣，是新竹縣唯一兼具農業和漁業生產的農業區。

竹北市長何淦銘說，水月休閒農業區的農村風光和濱海景觀，吸引民眾單車漫遊，但從新竹市舊港大橋下騎自行車到竹北市，都要騎到車輛眾多的西濱公路，相當危險。

市公所向水利署爭取前膽經費，投入近3億元新建鳳山溪和牛埔溪水月意象景觀橋等相關工程，橫跨鳳山溪的水月橋，全長450公尺，牛埔溪景觀橋則長74公尺，只供自行車和民眾通行。

何淦銘說，這2座水月景觀橋已完工，目前正進行驗收，已有不少民眾搶先通行，將在10月22日正式通車，順利銜接新月沙灘至新竹市南寮漁港的自行車道，讓鐵馬族到竹北濱海遊憩更安全，不用再冒險騎上西濱。

此外，在鳳山溪北側整闢魚塭步道，南側新建白色水月公園等優化景觀工程，將能結合鳳山溪南、北岸觀光資源，形成完整的濱海遊憩區，讓民眾體驗竹北養殖產業文化，輕鬆悠遊濱海風光。