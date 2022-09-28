「騎遇洋遊水月」遊程，可在拔仔窟烏魚養殖區看到如何製作烏魚子。（羅浚濱攝）

「憶遊老宅行腳趣」遊程可到新瓦屋客家文化保存區，在傳統建築三合院體驗客家花茶。（羅浚濱攝）

「東海秋日田野樂」遊程可到玩印工作坊做絹印，把網板圖案印在麻布袋上。（羅浚濱攝）

竹北市公所整合盤點自然生態、歷史古蹟和美食等資源，規畫「走讀城市漫遊竹北」4個遊程，推廣竹北市舊城區、東海農業區、西區濱海漁村及六家文化資產的文化觀光，市長何淦銘28日邀體驗過的網紅「一隻阿圓」介紹，指每個遊程坐全新中巴、享美食還有拌手禮，至少2千元遊程只要300元，29日開放網路報名，絕對物超所值！

來自台南的網紅「一隻阿圓」，拍攝到竹北市海邊的影片，她說魚塭可以釣魚，印象最深的是萊姆醋很好喝，在水月橋賞海岸風景很漂亮。

何淦銘指該影片是竹北市西區的「騎遇洋遊水月」遊程，可遊拔仔窟的烏魚養殖區和新月沙灣，在福樂休閒漁村品嘗新鮮烏魚子，到東海萊姆園了解有機栽培的萊姆。

在竹北高鐵站旁東海里規畫的「東海秋日田野樂」遊程，可走訪璞玉自然農場不用農藥和肥料的自然耕法，曾拿全國冠軍米農友田守喜的智慧稻田，到玩印工作坊了解絹印，親手把網板圖案印在麻布袋上，再去中藥房改為餐廳的有田咖啡享受美食。

「憶遊老宅行腳趣」遊程從竹北蓮花寺出發，經新瓦屋客家文化保存區、六家古厝群到百遠竹北店，在傳統建築三合院體驗客家花茶，感受藏在都市中的懷舊氛圍。

竹北最早開發舊市區規畫「漫步舊市享品酩」遊程，從竹北火車站前站出發，經竹北市場、天后宮、吉比鮮釀餐廳、采田福地到愛蜂園，讓民眾漫步在舊市區街道，體驗在地酒廠飲品，在蜂園進行生態體驗，品味蜂蜜的獨特香氣。

何淦銘強調，這4個遊程都有在地專屬導遊 導覽，10月舉辦推廣活動，29日開放網路報名，每1個遊程限定30人，報名費只有300元，機會難得，歡迎各地民眾參加，來一同探尋竹北的新魅力！