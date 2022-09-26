台北市長參選人蔣萬安26日上午參與球給彭尊「誰來報隊」節目拍攝，媒體詢問，民進黨台北市長參選人陳時中想切割媒體人周玉蔻，但周玉蔻在臉書發文稱這是「放電開示」，還向陳時中喊話示愛？蔣萬安指出，社會對於陳時中與周玉蔻一搭一唱，已經感到非常厭惡與無奈，大家對他們小倆口談情說愛一點興趣也沒有，重點是陳時中與周玉蔻政媒合一、惡劣行徑還要維持多久？「現在的台灣，蟬翼為重，千鈞為輕，黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，邪佞當道，妖魔橫行，濫傷無辜，毫無羞恥」。他強調，自己會盡所有的力量爭取勝選，才能真正地告訴所有的民眾、證明給大家看邪不勝正。

對於張淑娟今提告周玉蔻，蔣萬安表示，選舉還是應該要有底線，不應牽連無辜；過去高舉人權與女性尊嚴的民進黨，為了選舉竟公然成為幫兇，專門監管媒體的NCC卻一片靜默；民進黨過去滿口仁義道德，如今卻是滿肚子機關算計，「這場選戰，我們必須很清楚的透過勝選，告訴對手、告訴所有的民眾，台北市民唾棄低劣惡質的選舉模式」。

被問及陳時中持續對高端不獲日本承認、打高端國人赴日需自費做PCR一事進行各種辯解；蔣萬安表示，「陳時中有兩個好朋友，一個是周玉蔻，一個是高端，一個會不斷攻擊，一個打了到日本還得要多花3000多元」；台灣民眾非常喜歡到日本旅遊，但現在若打高端，要多花錢做PCR，這對年輕人是個負擔，「我們看到陳時中，對於高端、周玉蔻還是百般護航，千錯萬錯都是別人的錯，他們永遠不會錯！」

媒體追問，衛福部現任部長薛瑞元替高端護航，批「沒看過這麼多人攻擊自己國家研發的生技產品」；蔣萬安表示，沒有人反對國內本土疫苗的研發，當時自己提出的紓困條例版本，裡面也有鼓勵國內疫苗研發的機制；但國人無法接受的，是民進黨處理國產疫苗的程序，有沒有符合國際的標準？有沒有符合世界衛生組織對疫苗的要求規範，再發給EUA？為什麼日本不承認高端疫苗？這些才是國人最有疑慮的地方。

至於國民黨立委、競選團隊發言人李德維針對牙醫師的發言，蔣萬安表示，牙醫師當然是醫師，李德維昨日也在臉書清楚澄清與說明，並表示道歉，「我想最重要的是，怎麼樣提升牙醫師的權益？」

蔣指出，立法院今年三讀通過《醫師法部分條文修正案》，民進黨有十幾位委員提出了7個附帶決議，這7個附帶決議會造成學歷把關的標準降低，與打破了現行國外牙醫系學生回國實習名額50名上限的限制，造成很多國外學歷的牙醫學生回台，衝擊牙醫的職業環境，以及影響了國人的醫療品質；「這是非常重要的議題，昨天也有十幾位我們牙醫系的師生來跟當面陳情，我也直接具體堅定的表達支持他們的訴求。」反觀陳時中昨日成立牙醫後援會，但是他和薛瑞元部長都不敢走正門，對牙醫系師生置之不理，「我雖然不是牙醫師，也不是牙醫系的學生，但是我比陳時中更關心他們的權益。反觀陳時中對牙醫系學弟妹的訴求視而不見！」