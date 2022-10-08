民進黨台北市長參選人陳時中7日出席客家後援會成立大會，陳時中致詞時提到，外公也是客家人，，未來可大聲說出「我台北，我客家，我驕傲」！對此，PTT網友驚訝表示，「所以過去就不能大聲說了嗎？」「現在才想攀關係、消費客家人」、「現在很丟臉嗎？」

民進黨台北市長參選人陳時中7日出席客家後援會成立大會，陳時中致詞時提到，外公也是客家人，雖然他客語講得不好，但還是練了一首客家歌要獻給大家。

陳時中也提到他的客家政策，台北有45.6萬客家人，未來會訂定「台北市客家發展計畫」，讓客家文化融入市民生活，選擇合適的捷運站點，打造客家文化主題站。根據媒體新聞標題，陳時中說，未來可大聲說出「我台北，我客家，我驕傲」！

對此，PTT網友質疑，「今日人設客家」、「人設又換了」、「所以過去就不能大聲說了嗎」、「以前到現在是不能說？」「2022選台北市還在用這個？」「在那大聲什麼啦」、「都失根了還在族群的驕傲」、「客家人看你買高端心都在淌血」、「抗時中保台北」、「現在不是你們執政嗎」、「又是客家人了」、「現在才想攀關係、消費客家人」、「現在很丟臉嗎？」

（取自PTT）

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