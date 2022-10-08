九合一選舉進入倒數，國民黨台北市長參選人蔣萬安與他的團隊，昨(7)日冒著大雨行腳松山區，向民眾懇託「給台北一個改變的機會」。蔣也提到一些選舉過程中的溫暖片段，讓他睡前想起來都會笑，其中感到驚喜的是，建中同學的母親特地拿著照片來找他。

蔣萬安今(8)日在臉書寫道，昨日他與團隊行腳松山區，並走進中崙市場、饒河街夜市、松山慈祐宮、台北府城隍廟，不僅向民眾懇託給台北一個改變的機會，也向神明祝禱，期盼萬民均安。蔣提及，在中崙市場，有民眾拿出扇子相認，表示「已經在好幾個夜市商圈碰過面了」，此外，有上班的媳婦拜託婆婆到場轉達祝福。最驚喜的是，蔣萬安建中同學的母親特地拿著兒子照片來找他，這些選舉過程中的溫暖片段，讓他表示睡前想起來都會笑。

蔣萬安到饒河街夜市時，天空飄著綿綿細雨，他透露，一到場就看到夜市牌樓下已經有幾十位民眾等候合影，作為夜市小孩的他，也跟大家介紹起「從小吃到大的攤位」、「饒河街口袋名單」，其中百年老店東發號更是松山居民的共同記憶了。蔣萬安在夜市吃了烤玉米、齒牛香牛肉麵、福州世祖胡椒餅，還向巷口亭豆花老闆情商，讓他動手特調了一碗豆花，加進他心中的夢幻配料，然後大口吃完！

蔣萬安說，昨晚跟饒河街夜市的攤商、民眾開心相處三個小時，也應大家要求，高歌競選主題曲《無限．台北》。當聽到商家說，這幾年觀光蕭條，對攤商收入造成影響，這讓蔣萬安很捨不得，「大家用熱情鼓舞我，我也會背負著『後疫情時代觀光振興』的責任往前行」。