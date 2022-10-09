九合一選舉近在咫尺，各縣市首長的選戰萬眾矚目，首都更是兵家必爭之地，根據《美麗島電子報》最新的台北市長民調指出，國民黨候選人蔣萬安、無黨籍候選人黃珊珊、民進黨候選人陳時中的支持度相當接近，《美麗島電子報》董事長吳子嘉更預言「陳時中還是有可能會冒出來」。

吳子嘉8日在網路節目《董事長開講》表示，從台北市長選舉民調支持度中可以看到，蔣萬安的支持度為29.6％、黃珊珊為28.1％、陳時中為27.8％，這三人就跟麻花一樣，糾纏在一起了，沒有第一名、第二名的問題，而由於選舉前最後十天就會開始禁止公布民調，屆時可能每一邊都會說自己的民調高。

吳子嘉更說，在這種情況之下，就會造成「蔣萬安和黃珊珊的票，之間的流動性比較大；陳時中和他們兩個人的票流動比較低」，他大膽預言「其實這場台北市的『三腳督』選戰，到最後十天可能還在糾纏，萬一一個糾纏不好的話，陳時中還是有可能會冒出來」。