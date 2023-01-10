「赤木剛憲」林谷珍（左起）、「櫻木花道」于正昇、「宮城良田」于正昌、「流川楓」張騰為《灌籃高手The First Slam Dunk》中文版配音。（台北双喜電影提供）

日本經典漫畫《灌籃高手》電影版《灌籃高手The First Slam Dunk》將於本週五（13日）在台上映，中文配音版找來「宮城良田」于正昌、「櫻木花道」于正昇、「赤木剛憲」林谷珍、「流川楓」張騰、「三井壽」陳彥鈞擔綱，今（10日）出席媒體試片映後，于正昇直呼，沒想到26年後還有機會再以櫻木花道和大家見面，「我也努力找回當年的熱血，大家要來大銀幕享受美好的青春。」配音時也感動而多次痛哭。

同樣是回歸的于正昌也說：「能再度為宮城獻聲，是我這個中年大叔職場生涯中，非常值得紀念的悸動，這次錄音，突然發現當年的小捲毛，怎麼變得這麼帥氣了，那我就用帥氣十足的方式來詮釋吧！」張騰則透露：「我以前是籃球校隊，都會聽《灌籃高手》的主題曲打籃球，每投3分，一定要在空中把手握拳，錄製時都會把以前在球場上的感受抓來使用，不小心讓流川楓『過熱』而NG，因為實在太興奮了！」

林谷珍激動表示：「《灌籃高手》是無法替代的青春歲月，雖然沒參與到動畫，感謝井上雄彥老師重新處理，真的很感動，這次為赤木剛憲配音，我努力照著自己的方式爆發，對我來說，這是個全新的開始，『湘北，加油』。」陳彥鈞也分享：「配音當天才知道試音通過，真的非常驚喜，希望能讓大家感受到三井對於比賽，內斂的熱情跟求勝的慾望。」

而發行商台北双喜電影也公布首波限量特典，將獻上原作井上雄彥「導演手繪卡」，指定期間購買任一版本電影票乙張，13日起，憑票根即可兌換，該手繪卡背面附有QR code，手機掃描完畢，再掃卡片將會出現AR動畫；第二波限量特典凡在指定期間購買2D電影票乙張，22日起，憑票根可兌換「A3典藏海報」，為了「原汁原味」呈現井上雄彥的手稿質感，特別選用繪畫紙質來製作；購買IMAX電影票乙張，則可憑票根兌換「2023年曆卡」。觀看IMAX電影版，還有機會加購「日本原裝進口電影場刊」。