平均地權條例三讀過關，未來私法人購屋將採登記制，不少上市櫃公司更是超前部署，以買地取代購屋！台灣房屋趨勢中心根據公開資訊觀測站統計，2022年有14大上市櫃公司投入資本購入桃園土地，總投入逾171億元資金，欲開發超過8.4萬坪土地。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，桃園富具人口紅利及產業多元的工商大城，且享有國門之都的國際空港運輸優勢，不僅吸引國際大廠紛紛投資，同時有許多國內上市櫃公司看好桃園的發展優勢，也積極在桃園開疆拓土。

江怡慧分析，上市櫃大廠投資選址有三大方向：1.交通便利性，四通八達的交通條件，是任何產業深耕的主要考量，尤重國際空港，能讓來自世界各地的材料、商品、人才更快速運轉；2.產業群聚力，大廠選擇產業專用區或是選擇具相關產業群聚的區域，有利於打造完整產業鏈穩定產銷，航空城產業專區的基地就是最佳案例；3.人才充沛度，產業進駐創造大量就業機會，也意味著企業具備龐大的人才需求，因此人口持續成長、就業人才豐沛的區域，就成為企業落腳的關鍵考量。而桃園在人才、產業、交通方面均得天獨厚，使企業投資表現大放異彩！

以2022年投資桃園不動產14大上市櫃公司中，逾三成紛紛搶進航空城產業專區，台灣房屋航空城直營店店長徐國強指出，主要因為此專區優先提供給雲端運算、智慧車輛、國際物流、生科醫藥、航空輔助、綠能等相關產業，以智慧城市、創新創業為發展重點，其中零售業者統一超，7月不僅豪砸60億進駐占地2.6萬坪的航空城產業專區H基地，也投資7億購入台中北屯約600坪土地；國內食品龍頭統一集團，也佈局設置北中南大型物流園區，北部據點是2022年3月購入的楊梅逾7000坪土地；此外健策、大樹、藥華藥等大廠，也都花費重金挺進桃園航空城，均不排除是作為企業倉儲所用！