桃園市長張善政21日下午巡視1999話務中心，致贈留守同仁喉糖。（楊宗灝攝）

桃園市長張善政21日下午視察1999話務中心，慰勉留守人員辛勞，現場剛好有民眾來電反映垃圾車到點時間問題，張善政仔細聆聽後指示環保局加強疏運，盡量避免民眾等候，縮短清運時間。

張善政並預祝桃園市民新年行大運，強調1999專線是24小時營運，大夜班都有人值班，以目前狀況來看並沒有太重的負荷，服務品質絕對會符合市民期待。

對於民眾索取福袋踴躍，張善政說，今年福袋還滿受歡迎，甚至供不應求，有些沒拿到的市民朋友有些小失望，但會補贈春聯。張善政強調，今年桃園市政府設計的福袋滿不錯的，很有喜氣，市民朋友拿到都很高興。

張善政昨視察1999話務中心，並致贈留守同仁喉糖。現場有民眾打電話反映垃圾車清運時間問題，張善政也立刻詢問桃園市環保局長陳世偉相關作業，了解是否都能準點到位協助民眾清運垃圾。

陳世偉指出，民眾通常都很清楚垃圾車路線及時間，有些長輩習慣早點出門倒垃圾，順便跟鄰居話家常，若時間到了垃圾車還沒來，就會透過APP查詢，基本上都與實際到達時間差不多。

1999話務中心表示，民眾年節來電最常反映的是與民生有關的各種狀況，例如鞭炮放太大聲，或有車輛違停等，1999接獲民眾反映後，會第一時間轉報相關單位處理，整體而言，春節期間的話務量與平日相比較少，話務中心也有專人24小時接聽電話，協助民眾處理大小事。

張善政隨後赴楊梅藍迪兒童之家訪視，除夕深夜並至景福宮、五福宮參香，初一起至初三將展開密集的廟宇祈福行程，22日上午11點將與國民黨主席朱立倫和體至桃園慈護宮參拜。