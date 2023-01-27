大陸一名網友在杭州路邊發現有攤販在賣鱉，老闆稱這一隻鱉將近200歲，體型非常巨大，並開出2.8萬人民幣（約新台幣12萬）天價，網友將鱉的模樣拍下，分享至網路引發討論，但有專家指出，這其實是外來物種「佛羅里達鱉」，年齡頂多10歲左右。

根據陸媒報導，一名李姓男子近日路過杭州臨平區附近市集，發現有攤販在路邊販售巨鱉，吸引許多民眾圍觀，老闆稱這一隻鱉已活200年，是難得一見的極品，更開出2.8萬人民幣（約新台幣12萬）價格，李男將鱉的模樣拍下並分享至社群平台。

畜牧漁業發展中心專家對此表示，影片中鱉的龜殼呈現橢圓形，前緣凸起，還有點狀疣粒，可知牠並非中華鱉，而是外來物種「佛羅里達鱉」，目測牠重約15至20公斤，以中華鱉來說，體型難以生長至如此大，而佛羅里達鱉只需花10年時間，就可以長到影片中的大小，不過牠的肉質纖維粗，口感不佳，因此很少有人吃。

佛羅里達鱉是原產於美國佛羅里達州的中大型鱉類，但在大陸浙江、廣東、江蘇、西安、上海、廣西等多個省份都有發現牠們的蹤跡，此外佛羅里達鱉生長速度快，只需花3年時間就可長到4公斤，雖然牠不像其他外來物種會對環境造成極大危害，但數量若是達到一定規模，又沒有天敵的控制，還是會對生態平衡造成影響。