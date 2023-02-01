迎接金兔年，中華電信MOD、Hami Video上架眾多強檔影劇，中華電信投資旗艦台劇《牛車來去》穩坐雙平台戲劇收視冠軍，韓國災難鉅作《緊急迫降》為電影類雙平台第一名，MOD「影劇館＋」收視點閱較去年同期成長兩成，戲劇類更創下歷年春節假期點閱新高紀錄，Hami Video「60天春節優惠方案」銷售亦較去年成長5倍，收視亮眼為兔年開出好彩頭。

MOD、Hami Video亦推出每年廣受歡迎的新春開運遊戲活動，MOD「兔飛猛進專區」遊戲類流量成長近兩成，Hami Video則成長超過一倍，其中Hami Video「比大小轉輪盤」遊戲已送出超過5萬張「錢兔券」，2／7前蒐集張數越多，中獎機率越高，付費會員再抽50吋4K液晶顯示器豪禮。

歡慶新春開工，台劇《牛車來去》不僅蟬聯MOD、Hami Video戲劇點閱冠軍3週，更是春節假期每日點閱冠軍！即日起至2／28，Hami Video限時開放《牛車來去》1－6集免費觀賞，邀請更多觀眾一起加入追好劇的行列。除了優質台劇外，Hami Video排行榜前十名分別為獨家全套上架韓國宮廷古裝愛情喜劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》、《初戀》佐藤健主演日劇《要是說了100萬次就好了》、日本影帝西島秀俊主演刑偵喜劇《警視廳局外人》以及李寶英廣告公司職場復仇大戲《代理公司》等超夯日韓劇！電影排行部分，MOD與Hami Video前三名為《緊急迫降》、《局中局》以及《行動代號：狼狩獵》，均為高票房韓國電影。

此外，受惠於《灌籃高手The First Slam Dunk》電影院觀影熱潮，《灌籃高手》動漫版為Hami Video熱播卡通第一名，點閱較過年前一舉成長近6倍，排行榜上亦有多套日本人氣動漫《最強陰陽師的異世界轉生記》、《異世界悠閒農家》等，讓動漫族開心啟動宅家看片模式。

中華電信表示，MOD、Hami Video提供電影、戲劇、動漫等豐富多元化內容，客戶凡於2／7前申辦，即可享有MOD「影劇館＋」限時優惠199元／月繳；喜歡用電視大螢幕追劇、享受超高速上網的客戶，亦可選擇元宵快閃「MOD家速方案」，即日起至2／10止，新申請或升速300M／150M、500M／250M、1G／600M者，限時升級Wi-Fi 6 享2台月租0元優惠。