中華電(2412)統計指出，今年農曆期間，旗下MOD、Hami Video上架眾多強檔影劇，中華電投資旗艦台劇《牛車來去》穩坐雙平台戲劇收視冠軍，韓國災難鉅作《緊急迫降》為電影類雙平台第一名。另外，還有有獨家懸疑韓影《局中局》、獨家全套韓劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》等熱播新片，助攻MOD「影劇館+」收視點閱較去年同期成長兩成，戲劇類更創下歷年春節假期點閱新高紀錄，Hami Video「60天春節優惠方案」銷售亦較去年成長5倍。

台灣大(3045)表示，大型除夕特別節目《2023超級巨星紅白藝能大賞》，於日前除夕夜不僅奪下全國電視收視冠軍，台灣大旗下影音平台MyVideo除夕同步直播同樣收視告捷，除夕當日觀看人數高峰較去年成長超過2倍，刷新平台紀錄，而春節期間進站流量也較前周同期成長高達近4成。除了直播《紅白》外，MyVideo除夕同步直播文化總會春節特別節目《WE ARE我們的除夕夜》，連假期間更推出多部強檔大片與熱門節目，春節期間進站流量較前周同期成長近4成。另外，節目館收視以台灣綜藝節目表現最為亮眼，收視冠軍由MyVideo線上首播的《大嘻哈時代2》拿下，第2-3名則分別為《小姐不熙娣》、《全明星運動會》等，帶動節目館收視人數較去年春節同期成長超過143%，觀看時數更成長超過8成。

根據遠傳(4904)friDay影音統計，今年春節連假收視總人次較去年農曆年假成長近1成，收視人口不受出遊潮影響，推測民眾可能利用乘車、排隊等零碎時間點播影片，新春期間全站影片總點閱數年成長近4成；其中以戲劇類和綜藝類表現最佳，雙雙成長逾3成，觀看電視頻道總收視也成長315%，各項流量成長表現優異；大年初6至初8連假倒數3天更是熱門的觀影期。