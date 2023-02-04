程予希被甩巴掌。（民視提供）

程予希痛哭。（民視提供）

夏靖庭在民視週六10點檔《決勝的揮拍》中演出羽球教練薛忠勇，因為發現自己跟初戀竟然生了一個兒子，甚至就是身邊的助理教練謝佳見，偏偏自己的女兒程予希愛上夏靖庭，讓他不得不出來阻止，開出了沒收手機、禁足的條件，讓父女兩人緊張的關係升到最高點。

程予希表示自己學生時期家裡管很嚴，後來因為高中讀夜間部之後，門禁自然就沒了，家人管教的方式也走信任跟尊重。而她也很喜歡跟劇中爸爸夏靖庭演對手戲，尤其一場被夏靖庭甩巴掌的情緒戲，她說夏靖庭超幫忙，從走排戲開始就很有氛圍，所以正式演出就非常進入情緒。私底下的夏靖庭也非常親切，所以在拍攝的互動總是可以做出自然的即興演出，非常喜歡這樣互相丟接球的演出模式。

夏靖庭表示程予希是非常聰明的演員，跟她搭檔演父女檔很開心，只是劇中跟女兒的衝突戲也會讓他一下戲就連忙要呼呼。《決勝的揮拍》播出完結篇倒數中，被問到年假有去哪裡走走，夏靖庭表示家中小孩年紀還太小，基本上都在家陪小孩跟家人，但也有滿足孩子的心，有帶他們去看巧虎電影，還帶孩子們去河堤放仙女棒，甚至兒童新樂園也在年假中去了2次，都讓孩子們開心不已，也預計這週末元宵節帶孩子去賞燈，把握最後的假期。《決勝的揮拍》每週六晚上10點鎖定民視、中華電信MOD及HamiVideo。