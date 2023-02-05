萩原利久（左）、八木勇征在第1集就上演同床共枕戲碼。（采昌國際多媒體提供）

改編日本暢銷作家凪良汐同名小說的獲獎BL劇《美麗的他》，在2021年推出戲劇版首季引爆話題，不僅榮獲日劇銀河賞「MY BEST TV」，以及2022年BL大賞「BEST映像部門」冠軍肯定，製作團隊也乘勝追擊，將在下週推出戲劇版第2季，台灣多個串流平台也將連續4週同步跟播，之後更將推出全新劇情延伸的電影版，讓劇迷嗨翻。

第一季播畢之後，隨著口碑發酵累積超高人氣，本劇在微博網站的電視劇超話排行更不斷攀升，播畢2個月後仍霸榜首位，豆瓣網站的評分更高達8.9分。而日本的官方推特帳號追蹤人次也突破10.7萬，IG更衝破15.2萬，連帶2位男主角童星出身的演技派男星萩原利久、放浪兄弟子團FANTASTICS from EXILE TRIBE主唱八木勇征的人氣也水漲船高，更讓八木勇征一舉榮獲第17屆首爾國際電視節的「傑出亞洲明星獎」肯定。製作團隊也因此確定開拍劇情延伸的第2季，更加碼上映延續2季劇情的電影版，滿足粉絲們的熱烈呼喚。

對於有機會再續前緣演出第二季，飾演「平良」的萩原利久表示：「很開心可以讓大家再度看到我們的作品，每一個鏡頭大家都是用心拍攝，如果大家能夠喜歡，我會很高興。」而飾演「清居」的八木勇征也說：「這次終於有很多非常棒的追加演員，請大家務必要多多期待，再次進到《美麗的他》的世界，讓我們一起衝進去吧！」時隔1年，2人再度穿上校服，在私下的訪談影片當中，八木更看著萩原，甚至摸他臉龐直問：「你是不是有變胖一點了呢？」讓萩原不斷反問：「真的嗎？」卻也不忘對八木放閃：「但你一點都沒有變，皮膚依然光滑光滑的。」灑糖的互動與對話甜到心坎裡。

在歷經第一季高校篇、大學篇各種迂迴與曲折的單戀與告白之後，下週即將首播的第2季第1集中，平良和清居終成眷屬，並開始在平良家過著同居生活。隨著時間流逝，平良已經是大學四年級學生，清居則以新人演員之姿努力追逐夢想。另一方面，平良那近似於信仰般的「偏執之愛」仍是一如往常，常常會變裝等待清居離開事務所、瘋狂地重看多次清居的演出作品。不過每當平良要接近清居時卻退縮，要平良退縮時卻又做出各種大膽告白，反而讓高傲美艷的清居煩惱不已。某天，清居邀平良一起參加時尚品牌招待會，就在清居稍微不注意時，平良卻和某人私下獨處，讓清居產生更多的想法。

預告中 ，也可以看到2位男主角不但同床共枕，還上演摸頭、餵食戲碼，搭配平良的獨白：「我和清居無法永遠理解彼此，不過，如果我多振作點，或許就能與清居停留在相同世界…。」讓人不禁好奇後續劇情將會如何發展。此外，第2季除了原班演員人馬萩原利久、八木勇征、高野洸再度回歸，更將追加新角色與卡司。女星仁村紗和將飾演跟清居同一家事務所的人氣女演員「安奈」；男星落合扶樹則詮釋安奈的鐵粉「設樂」，常常會追著她參與很多現場活動；和田聰宏則飾演業界首屈一指的攝影師「野口」，並在攝影比賽擔任評審。

戲劇版《美麗的他第二季》將從2月8日起，每週3凌晨一點在GagaOOLala、friDay影音、MyVideo；2月9日起，每週四凌晨零點在中華電信MOD、HamiVideo與日本同步跟播。延續兩季劇情後續的《美麗的他電影版》也計畫將在台上映。