一名人夫控訴妻子和小王多次在警光會館發生性行為，還光明正大的在臉書上張貼兩人合照，並留言「她是我的女人」、「風聲夾雜著愉悅笑聲、雨滴下羞澀含苞欲開」等字句，怒控小王侵害配偶權，法官審理時認定事證不足，判決人夫敗訴，全案可上訴。

阿榮（化名）與小璇（化名）為夫妻，小璇在2019年認識阿哲（化名）並遭阿哲偷拍私密照，阿哲屢次以散布照片作為威脅，表示要讓小璇公司和家人知情，以此恐嚇小璇見面，並在警光會館、飯店、商旅等地9次性侵小璇，害小璇嚴重創傷，小璇事後對阿哲提起加重強制性交告訴但被檢方調查處分不起訴，阿榮則指控若小璇並非遭阿哲脅迫，而阿哲明知小璇為有配偶，卻多次和小璇發生性行為，已侵害他配偶權，因此阿榮向阿哲求償200萬。

阿榮表示阿哲曾在臉書上多次張貼他和小璇合照，也曾多次留言「她是我的女人」、「有個人一直藏在心底，卻消失在我的生活裏」、「當分手還沒演出前，我安靜離開您的視線」、「飄盪，風聲夾雜著愉悅笑聲，嫣然，雨滴下羞澀含苞欲開，剎那，懸浮著蛻變心跳加速，懂事的情人嬌嗔如癡，不再飄盪迷濛…妳柔柔說著：愛永不變，我倆顛覆那清醒的真相吧？」。

阿哲對此辯稱自己和小璇在2019年於網路上認識，小璇始終自稱已經離婚、沒有婚姻約束、為了小孩才與阿榮住在隔壁，因此不知小璇已婚身分。

此外阿榮也提出有網友曾在阿哲臉書貼文下留言「她是有家庭的，你會不會太過啊」，以證明阿哲知悉小璇為有配偶之人，但法官審理時認為現今網路使用身分遮掩多變，阿哲豈會因為一個真實身分不明者的留言內容即確認小璇婚姻狀況，法官勘驗相關事證後，認為證據不足，判阿榮敗訴，全案可上訴。