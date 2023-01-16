炎亞綸陪粉絲看《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》。（威視提供）

鍾欣凌、許傑輝、Darren驚喜現身高雄瑞豐夜市並掃街。（威視提供）

賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌攜黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）原班人馬回歸，電影上週五（13日）上映，首週末主創團隊勤跑映後見面會，婆婆鍾欣凌的「全台迺夜市」造勢活動也正式起跑，昨（15日）鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉驚喜現身高雄瑞豐夜市與觀眾近距離互動。此外，特別演出的炎亞綸與25歲啦啦隊女神林襄昨下午也分別現身台北、台中2地戲院，與數百位粉絲同看電影。

林襄昨出席台中TIGER CITY威秀影城粉絲見面會，與「襄民」一同觀賞賀歲電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，只見她身穿低胸黑色連身群，露出事業線，相當性感，全場男性粉絲見到女神後都興奮不已，本身就愛喜劇的林襄開心表示這是她今年第一次與粉絲朋友們面對面，也是首度和大家在電影院看電影，映後林襄也呼籲粉絲們過年期間一定要多多和家人團聚，也可帶著家人一起進戲院觀賞這部溫暖、有趣的電影。

炎亞綸昨下午現身台北電影院，貼心地與近300位粉絲在松仁威秀的TITAN巨幕廳中一同觀賞電影，映後炎亞綸先是深情獻唱電影主題曲〈寂寞的另一端〉，接著與粉絲們開心互動長達70分鐘。映後多位粉絲好奇詢問他片中與天敵「蟑先生」對戲橋段，炎亞綸則是分享自己2度在計程車上與蟑螂近距離共處的恐怖親身體驗。此外，主辦團隊當場還驚喜視訊連線正於南部造勢的鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉，3人開心地與全場粉絲打招呼，其中特別喜歡全家吃團圓飯的橋段，「因為將來可以一起吃團圓飯的人會越來越少。」鍾欣凌聽完隨即邀約炎亞綸今年到她家一起吃團圓飯，逗樂炎亞綸並開心地直說好。

主創團隊監製慧玲、鍾欣凌、許傑輝、邱凱偉昨驚喜現身高雄瑞豐夜市並掃街發送紅包袋，一路上受到群眾、攤販及商家的熱情擁戴，沿途路人、店家不分性別年齡都相當興奮。有趣的是，現場不少專心逛夜市的民眾，直到被鍾欣凌直接將紅包袋塞入手中後才回過神，對眼後瞪大雙眼的開心模樣相當逗趣。「婆婆全台迺夜市」巡迴活動於1月16日前進台南大東夜市、17日台中逢甲夜市、18日台北迪化街、19日中壢觀光夜市、也將在當日下午現身電影院，喜愛婆婆的粉絲朋友們千萬別錯過，更多映後場次及巡迴資訊請上官方粉絲團查詢。