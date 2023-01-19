億萬導演程偉豪全新動作喜劇《關於我和鬼變成家人的那件事》，19日發布「不敢相信！客串篇」幕後花絮，繼正式預告曝光金馬獎最佳男配角劉冠廷演出警察，再揭第二號神秘人物炎亞綸也客串一角，在片中飾演從未挑戰過的角色，他慘遭許光漢飆三字經且狠狠揍倒在地，驚嚇說，對戲過程有覺得，光漢也太兇了吧！

炎亞綸在今年賀歲強片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》飾演「OO」有亮眼演出，沒想到在即將上映的新片《關於我和鬼變成家人的那件事》也尬一角，是牽動劇情發展的關鍵人物，最新釋出幕後花絮中，許光漢對著炎亞綸狂飆髒話，還一拳將他揍倒在地，炎亞綸求饒喊，你再不走，我要報警了喔。許光漢揮拳兇狠說，我就是警察啦！

回想那場戲，炎亞綸笑說，光漢的角色罵髒話罵得蠻兇，對戲過程有覺得也太兇了吧！不過這場戲一拍完，兩人馬上和解，炎亞綸表示能與喜歡的導演、演員一起工作很享受，更感受到導演想要的喜劇節奏，絕對是值得觀眾期待的作品。程偉豪則感謝炎亞倫力挺，即使戲份不多，仍願意來客串這個重要角色。

劉冠廷看到許光漢裸奔，露出驚訝表情。（金盞花大影業提供）

另一位客串劉冠廷，這次驚喜穿上警察制服亮相，他在片中親見許光漢裸奔、大跳天后蔡依林經典歌曲〈舞孃〉從眼前飄過。劉冠廷表達內心震撼，很開心可以跟光漢一起演戲，站在搖滾區第一排，把光漢的身體盡收眼底，背部線條真的是不錯，我的話要再努力一下。更以大銀幕裸體前輩的角度評價說，裸奔會很緊張，有時候角色會跑掉，光漢完全不計形象演出，丟掉以往高冷的樣子，非常親民、非常接地氣。