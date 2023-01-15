喜樂時代影城插旗高雄，斥資2億打造高市總圖館，去年底正式開幕，日前暖身活動推出爆米花裝到飽，有民眾搬來1600公升鐵桶，在網路引發熱烈迴響。業者近日再宣布，名字有「兔」字的觀眾365天，兔年可享天天免費看電影。

業者指出，1／14(六)～1／17(二)出示身分證只要姓名裡有「兔」字的觀眾，就得到超級VVIP資格365天，兔年天天免費看電影。另外，屬兔的觀眾只要活動期間憑身分證到影城就可免費兌換清涼大杯百事可樂一杯。

此外，為歡喜慶祝並搶攻過年及寒假檔期的票房，全台4個點推出喜兔福袋888元超值優惠，各點每售出1000個福袋就加碼抽價值10萬2800 元YAMAHA EMF電動機車乙輛，全台共4輛，還有Segway Ninebot滑板車、OPTOMA 奧圖碼短焦LED微型投影機、PHILIPS 27型 273E1EW (白)(寬) 螢幕顯示器、Anker SoundCore Icon 戶外便攜防水藍芽喇叭、電影限量經典公仔組、電影票等多項好禮。