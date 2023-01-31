影》遭外界質疑敗選者聯盟？蔡英文主持新內閣就職宣誓

行政院前院長蘇貞昌昨（30）日率閣員總辭，並一同拍攝「畢業照」，前副總統陳建仁組建的「溫暖內閣」則在今日正式上任，由總統蔡英文親自主持新內閣就職宣誓。不過雖陳聲稱是新內閣，但總共卻有29人留任，遭外界質疑「換湯不換藥」。

副總統賴清德表示，他奉蔡英文命令，擔任新舊任院長交接的監交人，首先代表蔡英文總統再次感謝蘇貞昌4年來的努力，率領團隊度過非洲豬瘟、百年大疫、人口老化及複雜的國際情勢等挑戰，不僅讓經濟持續發展，也讓人民的衝擊降到最低，可以過正常生活，展現出蘇院長團隊「有政府會做事」的精神，且面對婚姻平權、美豬美牛及日本食品進口，也都能秉持理念展現決心，讓台灣爭取更多國際空間，持續發展進步，如今功成身退，完成階段性任務，「我要說聲感謝，辛苦你了！」

賴清德說，陳建仁自然而然散發出溫暖與關懷，待人謙恭的為人大家都非常清楚，是許多人心目中的「大仁哥」，2016年蔡英文總統需要時，就放棄最熱衷的學術研究擔任副總統，如今在國家最關鍵的時候，毅然決然扛起重擔，肩負起國家持續進步發展的重責大任，「非常感謝陳建仁副總統願意接任院長工作，希望透過你的溫暖、關懷、無私奉獻的精神，能夠成為台灣的光，讓台灣能夠持續發展、持續進步」。

蘇貞昌提到，蔡英文宣布新人事後，某日陳建仁拉著他不讓他離開，拼命拜託2件事要協助解決，讓他忍不住開玩笑說「一向從容優雅的大仁哥，你的苦日子要開始了！」不過蘇也說，滿朝的文官武將個個精神飽滿，運籌帷幄、決勝千里、斬將搴旗、上馬擊賊都不是問題，只要陳建仁能夠給予充分的尊重及完整的授權，並協助處理部會之間的不同意見，這個隊伍絕對能大展身手，再創好成績，「這個團隊絕對會讓你得心應手，接下來總統交付的任務再多，都難不倒你！」

「擔任監交人輕鬆多了！」陳建仁指出，4年前以副總統身份擔任監交人，現在沈重責任落在他的身上，用戰戰兢兢、如履薄冰，都不足以形容他的心情，但重擔並非他一人承擔，而是組成精實團隊，讓眾人貢獻所長，穩定銜接政務。作為人民公僕真正權力就是服務，權力越大也責任越大，就如聖經中所說「你們中間誰要為首的，就必須做眾人的僕人」，雖然大家信仰不同，但他想藉由這句話告訴大家，「加入行政團隊服務人民，就是我們共同信仰！」

陳建仁說，這份職務將是他人生最後一個政務人員公職，接下此重擔唯一的信念就是全力以赴，接下來還有許多重要施政等待推動，沒有蹉跎的時間，更沒有得過且過的本錢，每天都要為了台灣的長遠未來打下堅實的基礎，「各位夥伴，剩下的未來的475天，請大家每天都要上好發條，對的起人民的託付，為台灣人民與後代子孫打造一個溫暖的台灣，我們大家一起努力謝謝大家！」