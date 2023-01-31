泰山公告指出，陳敏薰與杜英達等二位獨立董事，1月17日來函主張以審計委員會召集本公司股東臨時會，公司認應予澄清以正視聽，俾免非法召集本公司股東臨時會，恐造成對本公司重大傷害，甚至誤導投資大眾、破壞證券市場之秩序！

而針對公司未即時公告審計委員會通過召集股臨會之決議，泰山也提出說明。表示因股東會召集公告上傳公開資訊觀測站以週知全體股東，本係公司之權責，公司自應本於對個案事實是否合法、合規予以審視後，依法辦理上傳公告或不予上傳公告，以維護公司及全體股東之權益；若因個案發生召集權人與公司間之爭議，應由爭議雙方循協商或司法救濟之途徑辦理。

龍邦成功策反親公司派的泰山獨立董事陳敏薰，加上原本掌握的獨董杜英達，取得2:1優勢，於農曆年前1月17日召開審計委員會，通過擬於3月16日召集股東臨時會，全面改選董事，力拚儘速拿下泰山經營權。

不過公司派主張，按程序，召開審計委員會必須在7天前發出通知，「但此次是在前5天才發出通知，明顯不符程序。」雙方持續法律過招。

市場人士分析，龍邦占據股權優勢，而且現在又獲得陳敏薰支持，掌握獨董優勢，頂多重跑一次程序，預料不會拖太久，龍邦最快3月底就有機會正式拿下泰山經營權。