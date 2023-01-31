（北區是台中「園道名宅」發源地，區域內有科博園道、育德園道、太原園道串起帶狀豪宅聚落。圖／業者提供） 隨著平均地權條例修正案通過後，未來預售屋不得轉約，投資客退場，自住剛需成為市場主力，台中北區因生活機能完熟，且受限於素地稀缺，新案供給不敷需求，在實力堅強的自住買盤進場下，北區2022年下半年預售屋均價已站穩5字頭，連帶中古屋跟著水漲船高，單價即將衝破5字頭！北區屋齡八年內的三至四房指標大樓產品，如「順天科博」、「國泰御博苑」、「惠宇仰德」等，每坪成交單價在48-55萬元。而預售屋指標個案，如「忠泰老佛爺」、「達麗冶翠」、澄亦實築「澄杏」與「澄玥」，成交單價已「坐5望6」；其中「忠泰老佛爺」最高成交單價達67.27萬元。北區是台中「園道名宅」發源地，區域內有科博園道、育德園道、太原園道串起帶狀豪宅聚落，如寶璽、龍寶、寶輝、龍邦、國泰都曾是北區園道豪宅推手；其中，位於科博園道之首的「龍邦國寶」，早年曾是北區豪宅代名詞。群義不動產全國店副總王俊發分析，房市風向轉為自住為主力，北區三至四房產品成為購屋首選，而北區擁三大綠地加上名校加持，如「國泰御博苑」及「惠宇仰德」、「惠宇科博仰森」都是北區成屋市場的熱門物件；其中，屋齡八年、園道第一排的「惠宇仰德」，成交單價逼近5字頭。此外，北區科博館特區去年最新落成的「順天科博」，總戶數81戶，實登已有77戶，且全數都是預售時期交易，最高成交單價為55萬元的頂樓戶。北區不只成屋市場搶手，預售屋市場的三至四房產品同樣熱賣！其中，配有四房產品的預售案「達麗冶翠」表現一支獨秀，該案也是睽違已久的北區園道第一排新案，更罕見地延攬國際團隊操刀建築設計，基地面積達833坪，具有足夠規模打造地標式建築與豪宅公設空間，是有別於區域內其他新案的一大優勢。「達麗冶翠」四房產品規劃45坪，坪效發揮極大化是最大特點，不含車位總價約在2,500萬元上下，目前已購客當中，有部分客層為透天換大樓，也有台商返鄉置產的，選中四房產品除了是自己與小孩同住，多一個房間未來還可以作孝親房使用；也有客戶二房與三房各買一間，將來父母親住二房，子女住三房，同樓層可以就近照應又不會互相干擾。台中市建築經營協會市調委員白洪章表示，自住型購屋客在空間的考量上各有思慮，加上房價走揚的長期趨勢不變，精打細算的購屋客出現「一次買足」的心態，把小孩、長輩的生活空間都考慮進去，也有父母親出資為兒女買房，想多留一間房給自己的案例。