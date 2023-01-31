台東縣關山鎮1對母女過年期間因故爭吵，女兒負氣駕車離家，所幸警方沿線調閱監視器及時尋獲。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣關山鎮1對母女過年期間因故爭吵，女兒負氣駕車離家，所幸警方沿線調閱監視器及時尋獲。（關山警察分局提供／蔡旻妤台東傳真）

「女兒離家出走，可以幫幫我嗎」住在台東縣55歲的黃母心急如焚向關山警察分局報案，她表示，母女因故爭吵，女兒精神不穩定負氣駕車離家，她只能報警求助，所幸經警方沿線調閱監視器順利找到黃女，另警方還自掏腰包替黃女汽車加油，返家後母女相擁而泣，感謝警方的協助。

鹿野分駐所值班警員葉姵辰昨天接獲報案電話，黃母心急如焚的報稱「我女兒跟我吵了一架，便負氣駕車離家，我找不到，也不知該怎麼辦，可以幫幫我嗎」。員警獲報隨即趕往報案地點，從黃母口中得知黃女穿著、身材特徵及車牌號碼後，警員曾冠樺、洪壽嶺、李明憲及鍾珮瑜等人，迅速調閱鄰近監視器影像，並迅速掌握車行方向後，1小時內在關山鎮街道旁找到黃女。

另外黃女所駕駛自小客油料已快耗盡，員警還自掏腰包加了新台幣500元的油，讓車能順利行駛返回鹿野。員警將黃女載回家中，一下車見到母親，兩人相擁而泣，黃女還下跪直說「媽！我錯了」！就在員警們的機警及熱忱協助下，順利讓母女平安快樂過好年。

關山警察分局表示，「112年加強重要節日安全維護工作」，期間警察除維持治安平穩及交通順暢外，更多是對於民眾的服務，就是要讓民眾安心過好年。另民眾若有發現可疑人事物，或是需要協助的事情，請撥打110或當地分駐(派出)所電話，警察將儘速前往妥適處置，以維護民眾生命財產安全。