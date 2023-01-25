雲林北港朝天宮昨6支癸卯年公籤的籤詩內容。（翻攝自北港朝天宮臉書）

雲林縣北港朝天宮大年初四子時古禮接神後抽公籤，抽出人口、水路、五穀、港運、六畜、生意等6支籤，其中人口籤被解讀為國運籤，朝天宮董事長蔡咏鍀認為抽到這支不是很好，建議做事不要太急，各方面保守一點好。

蔡咏鍀解釋，抽出人口籤的公籤不是很好，與兩年前（2021年）抽出的人口籤是一樣的，那時是疫情正嚴重的時候，所以行事要保守一點，不要太匆促，人口籤會影響後面其他5支籤，水路籤不是很充足，五穀籤現在不錯但後面也沒有很好，港運籤現在不錯但後續不一定，他建議從事畜牧業、做生意的要保守一點，這是媽祖的指示。

「人口籤」為59籤癸酉，籤文「有心作福莫遲疑、求名清吉正當時、此事必能成會合、財寶自然喜相隨」。

「水路籤」為15籤丙辰，籤詩「八十原來是太公、看看晚景遇文王、目下緊事休相問、勸君且守待運通」。

「五穀籤」為52籤壬午，籤詩「功名事業本由天、不須掛念意懸懸、若問中間遲與速、際會風雲在眼前」。

「港運籤」為55籤癸丑，籤詩「須知進退總虛言、看看發暗未必全、珠玉深藏還未變、心中但得枉徒然」。

「六畜籤」為21籤丁已，籤詩「十方佛法有靈通、大難禍患不相同、紅日當空常照耀、還有貴人到家堂」。

「生意籤」為33籤己巳，籤詩「欲去長江水濶茫、行船把定未遭風、戶內用心再作福、看看魚水得相逢」。