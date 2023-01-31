2023桃園燈會明天即將在楊梅區富岡開展，展期連續12天，首度選在富岡火車站作為燈會起點，有別於往年在都會區舉辦的繁華，這次主打客家小鎮風華。全市今年備有24.5萬個「幸福兔」小提燈，昨已配送給議員、里長協助發放，其中燈會現場準備3萬個提燈開放讓民眾排隊領取，鼓勵民眾到現場領提燈一邊賞燈會。

2023桃園燈會展區位於富岡運動公園、伯公岡公園、民生池埤塘、富岡火車站及周邊街區，觀旅局表示，這次燈會是以遊樂園的概念來打造，並且融入當地客家文化特色，營造出特殊的小鎮風華，讓民眾一踏入展區就能立即感受到客家小鎮的美與純樸。

賞燈會必定不能缺少小提燈，每年的小提燈都以該年生肖設計，觀旅局指出，桃園兔年創意小提燈「幸福兔」，是由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造，幸福兔的身體由8個圓形組合片互扣而成，寓意著圓融和圓滿，兔子身上的圖案則有復興櫻花、客家桐花、石門槭樹及繽紛花彩節。

此外，最特別的是提繩不僅可變成手環，還能化身套圈圈套住兔子耳朵，採用雙面設計，一面為粉色，另面為嫩黃色，讓民眾能自己組合出獨一無二的燈節小提燈。

觀旅局說，今年共準備了24.5萬個「幸福兔」小提燈，昨天已配發給議員及里長協助發放，有些議員、里長從今天起陸續開始發放，不過有些里人數較少配發的量也就少，數量相當有限，鼓勵民眾直接到燈會現場領取，市府有準備3萬份幸福兔小提燈將於2月1日、4日、5日、11日及12日下午5點，在燈會展區富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕的小提燈發放處開放民眾排隊免費領取，領完即能現場組裝，馬上拿提燈、逛燈會。