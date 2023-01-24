台中大甲鎮瀾宮今年大年初四子時抽「四季籤」，廟方24日深夜11時舉行祈福誦經儀式，由鎮瀾宮董事長顏清標率董監事抽籤，抽出四季籤，包括象徵國運籤的人口籤，今年抽出的國運籤是中上籤，《薛仁貴救駕》籤，由台灣陽宅教育協會理事長周建男在場解籤。

子時一到，鎮瀾宮抽出2023兔年「四季籤」，其中「國運籤」抽到《薛仁貴救駕》籤。台灣陽宅教育協會理事長周建男解籤表示，此國運籤、己亥籤，屬「中上」籤，今年國運是「行銷突破年、營運國際化」，國人面對阻力變化大，每個企業應積極穩健後，再力求突破，才能在本業競爭基礎上，更加提升、團結走出困境。

台中大甲鎮瀾宮依照每年慣例，於大年初四，在子時抽出「國運籤」，今年癸卯兔年的「四季籤」，包括，「人口」、「雨水」、「早冬」、「允冬」。今年標題是「薛仁貴救駕」，廟方解讀為中上籤，與去年中上籤相同。

薛仁貴國運籤中上籤行銷國際化