基隆市愛三路夜市旁的奠濟宮，在除夕夜抽出今年的國運籤，工商運籤都象徵經濟景氣會逐漸翻轉。（張志康攝）

每年除夕夜，基隆市奠濟宮都會抽出當年的國運籤，21日深夜基隆市民政局長張淵翔及基隆市議長童子瑋按士農工商順序抽籤擲筊，其中工商運籤都不錯，暗示今年的景氣將丕極泰來。

除夕夜基隆市議長童子瑋分別前往慶安宮、奠濟宮參拜。基隆慶安宮又稱基隆媽祖廟，建於1780年，與奠濟宮、城隍廟合稱「基隆三大廟」。童子瑋說，未來會懷著感恩的心情，面對接下來的挑戰，也會與所有市議員一起努力，來為基隆市政打拼。

基隆市奠濟宮就在愛三路夜市裡，奉祀開漳聖王，歷年來都在除夕夜子時，由基隆市長及基隆市議長抽出國運籤。今年由民政局長張淵翔代表市長謝國樑，與童子瑋共同按士、農、工、商順序抽籤擲筊。

今年抽出代表基隆市「士、農、工、商」的籤詩分別為編號第43首、第30首、第40首、第97首；與民眾生活息息相關的工運籤、商運籤，分別是上吉及上上籤，其中，工運籤寫著「新來換得好規模，何用隨他步與趨，只見耳邊消息到，崎嶇歷盡步亨衢。」商運籤則是「五十功名心已灰，那知富貴逼人來，更行好事存方寸，壽比岡陵位鼎台。」在在都暗示國內的景氣將會丕極泰來。

不過今年抽出的士運籤及農運籤都是中吉籤，其中，士運籤寫著「一紙官書火急催，扁舟速下浪如雷，雖然目下多驚嚇，保汝平安去復回。」似乎意味著基隆市府會經過一番波折，最終會平安度過。

至於農運籤為「奉公謹守莫欺心，自有亨通吉利臨，目下營求且休矣，秋期與子定佳期。」也意味著下半年會有比較好的結果。