基隆市政府19日上午在沙灣歷史文化園區舉辦「太平輪海難74週年追思活動」。基隆市長謝國樑表示，希望透過這項追思活動，能夠讓更多的民眾了解和平的可貴，也希望未來台海之間要有和平，並且用愛與和平善待每個生命。

謝國樑在致詞時表示，透過這場追思活動，除傳遞家屬對罹難者的思念外，也藉此提醒世人，珍惜台灣這塊土地的自由民主，同時把這份思念轉化成滋養後代的養分，讓這塊土地綻放希望的花朵，用愛與和平，善待生命和身邊的每個人。

另外，基隆市政府也在追思會場中，同時展出中正區常民生活記憶採集成果，市府透過空間再造把歷史文化帶進常民生活，讓下一代認識自己故鄉，共同關注在地文化與時代故事。

基隆市文化局表示，1949年 1月27日的小年夜，一艘由中國上海航向臺灣基隆的太平輪，航駛到舟山群島附近海域，與貨輪建元輪相撞發生海難，不幸造成近千人罹難。

1951年遺屬在基隆的沙灘邊設立太平輪遇難旅客紀念碑，後來紀念碑所在地被劃入軍方營區圍牆內，2018年遺屬透過各界奔走請願，在中央與地方的協商合作之下，將紀念碑納入「大基隆歷史場景整合計畫」中，終於讓紀念碑重見天日。

基隆市政府目前已將太平輪遇難旅客紀念碑、清法戰爭紀念園區及周邊數個具有歷史意義的文化資產縫合起來，整合成為「沙灣歷史文化園區」，除保留後人懷念的場域外，也歡迎民眾在春節假期可以到園區走走，感受基隆深厚、多元的文化內涵。