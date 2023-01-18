國民黨中常會18日通過考紀會提案，開除包括基隆市前議長張芳麗在內11名議員黨籍。張芳麗表示，她12月25日當天便已經退黨了，她不在乎。但她也爆料，日前還接獲國民黨的來信，要她出10萬元的政治獻金。

張芳麗是基隆市議會最資深的市議員，本屆是第8屆連任。去年12月25日市議員就職當天，張芳麗將議長票投給民進黨市議員童子瑋，除導致國民黨有史以來首次痛失議長寶座外，也是導致民進黨首次坐上基隆市議會議長寶座的關鍵票。

張芳麗當天受訪時表示，她不會後悔投下這一票，她認為她競選議員、競爭議長時，國民黨不僅沒有給她幫助，還曾經扯她後腿。當她最艱苦的時刻，反倒是慶安宮主委童永向她伸出援手，她為了回報童永的恩情，才會將議長票投給童永的孫子童子瑋。

對於國民黨中常會18日通過開除她黨籍一事，張芳麗說她早就已經退黨了，她不在乎，也沒有意見。

不過張芳麗說，她日前還接到國民黨的來函，指她是評議委員，應繳交一筆政治獻金，她的責任額是新台幣10萬元。她說，這種手法有點「不要臉」。