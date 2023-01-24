國民黨在2022九合一選舉大勝後，能否乘勝追擊在2024總統、立委選舉再下一城，是各界關注焦點。日前國民黨台北市前議員羅智強表態將參選立委，國民黨台北市議員游淑慧昨（23）日進行分析，希望羅能回到台北市大安區，並表態「我也會投入初選，讓我們2018班再次戰起來！」

游淑慧昨日在臉書分析，羅智強宣布參選立委後，自己收到許多藍營支持者的訊息，希望能代為遊說羅挑戰哪些選區，但她認為羅的出發地是大安區，當地支持者在2018年時就給予他超乎想像的支持與熱情，且如此一來還能與先前已表態將挑戰立委初選的台北市議員徐巧芯連線，讓民進黨從台北開始一路潰敗。

「空戰威力十倍奉還！」游淑慧認為，不管羅智強最終挑戰哪一區的立委，一定都會如2018年時一樣協力各選區，且羅本身擅長空戰、議題戰，對陸軍作戰反而較不熟練，甚至也沒錢執行，因此應該讓他在媒體聚集中心的台北市作戰，並展現外溢打擊的效果。

游淑慧的分析文貼出後，羅智強拜讀完坦承「確實有點掙扎，過年後就會決定」，並吸引徐巧芯留言大讚「連線起來，十倍奉還」，隨後游更留言加碼表示「我也會投入初選，讓我們2018班再次戰起來！」