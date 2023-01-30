準行政院長陳建仁日前在臉書上公布3波內閣首長名單，其中留任的閣員還算不少，而令人意外的是屏東縣前縣長潘孟安和國安會秘書長顧立雄竟沒在入閣名單中。對此，前立委郭正亮今（30）日就表示，「蔡英文有很多名單是不要用的，任期只有一年要找學者、專家是不太可能的，現在是設定工具人的角色，剩下一年都是以選舉為主」，引發討論。

郭正亮今日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，蔡英文有很多名單是不要用的，任期只有一年要找學者、專家是不太可能的，可是不分區立委有很多人，雖然只有一年，因為民進黨不分區是很難連任的，這些人的爭議程度都遠低於薛瑞元、陳吉仲為何不用？」郭正亮更接著說，「因為現在是設定工具人的角色，剩下一年都是以選舉為主」。

郭正亮也強調，「他們如何跟賴清德合作，這才是真正的民進黨大麻煩」，郭正亮直言，「因為到最後陳建仁的民調起不來怎麼辦，賴清德還是要選2024，五、六月就要提名了，那怎麼協作呢？」，因此郭正亮更斷言，「這個盤未來的關鍵人物一定是鄭文燦，真的能夠跟賴清德協作就是鄭文燦，鄭文燦才是這個內閣的核心，因為未來選舉一定要跟賴清德協作，『能不能配合他』這個內閣最有份量就鄭文燦，不敢樂觀」。