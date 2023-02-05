陳亞蘭臉書曝她身體不適戴心臟追蹤器教戲。（欣湉國際提供）

何篤霖將擔任陳亞蘭《嘉慶君遊臺灣》舞台劇嘉賓。（欣湉國際提供）

何篤霖將擔任陳亞蘭《嘉慶君遊臺灣》舞台劇嘉賓。（欣湉國際提供）

金鐘視帝陳亞蘭今（5日）在臉書曝戴心臟追蹤器，讓戲迷相當憂慮龍體，她說：「爲了讓愛妃們看到最頂級的歌仔戲舞台劇，朕頭暈目眩戴著心臟追蹤器，還是用盡全力努力的教戲！」陳亞蘭親吐：「上週發現自己心跳加速，噗通跳得很用力，再加上天氣變化大，身體不適，趕緊與劇組請假到醫院做一整天的檢查。」醫生要她戴心臟追蹤器，追蹤心律，以及注意血壓情況。《加油喜事》中的老公、好友洪都拉斯也留言：「真的是表演藝術的最大犧牲奉獻，亞蘭姐愛保重喔！」

陳亞蘭暌違4年後再次公演，將在2月25日、26日推出舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》，除力邀郭子乾與白雲主演，邀請王彩樺擔任神秘嘉賓，再宣布搭檔主持《命運好好玩》的好友何篤霖將擔任另一場神秘嘉賓，她笑喊大家想要皇上寵愛，已分身乏速快變成「宮鬥」。舞台劇版《嘉慶君遊臺灣》門票已熱銷7成。

陳亞蘭為傳承歌仔戲不遺餘力，在拍攝8點檔ON檔戲《加油喜事》，已日操20小時情況下，邀請億萬票房導演葉天倫攜手製作《嘉慶君遊臺灣》舞台劇版，且據網路溫度計公布調查，電視歌仔戲《嘉慶君遊臺灣》是去年網路聲量討論度最高台劇，讓陳亞蘭直喊辛苦值得，也證明歌仔戲已透過她與時俱進的宣傳方式，打入年輕人市場，播出期間25歲到35歲觀看族群為大宗，即可證明台灣傳統戲曲有極高市場性。