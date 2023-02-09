感謝兩年來99.9%的主人都願意讓我分享他們跟寶貝之間的溝通故事，這些善良的主人跟我一樣，希望自己走過的悲傷路，可以撫慰正在哀傷的其它主人，或者自己曾經得到的血淋淋的教訓，可以讓其他主人不要再重蹈覆轍。但遺憾的是，有些網友的留言很具批判性，不相信寵物溝通而謾罵的有之，但我最怕的卻是網友的留言去傷害到這些已經傷痕累累的主人們。

畢竟承受內疚跟哀傷的是他們，輕易的一句批評無異在他們的傷口上灑鹽。寶貝走了，很多主人花好多年都還走不出來，其他人實在不應該再自以為正義的補上一刀，後悔的主人早已經先判了自己無期徒刑，把自己關進「心牢」裡，馬爾濟斯「集思」的媽媽就是其中一位，覺得自己再也沒有資格笑，沒有資格照吃照睡，甚至想跟隨牠到另一個世界親口道歉。

去年，集思的女兒蜜拉因為胰臟癌過世，媽媽當時毫無醫學概念，完全不知道蜜拉老是躲在角落，正是胰臟癌疼痛的表現，因此當發現蜜拉的狗爸爸集思有了心臟病後，媽媽就非常用功的去了解心臟病狗狗該如何照顧，但醫學常識落實起來總是有現實的困難考量，一般人很難做到盡善盡美，難怪看到媽媽自責，集思跟媽媽說「你又不是神」。

今年氣溫剛降時，媽媽擔心暖氣會讓集思一熱就喘而不敢開，事後媽媽檢討，本來一直控制很好的集思，因此開始了一個月夜夜咳嗽的生活，獸醫在萬不得已的情況下開了抗生素跟類固醇，終於止住了集思的夜咳，但爸爸擔心西藥傷腎，看到集思不咳了，就建議媽媽停止西藥，媽媽也實在不忍寶貝一直被灌藥打針，本想改看中醫，又看集思已恢復了往日活力，就想那再觀察看看好了，忘記心臟病的狗狗不能停藥這件事。

離世溝通時，媽媽寫了好多好多的對不起，「我不希望寶貝原諒我，因為我到底在搞什麼呀，明明都知道的醫學知識，卻還是疏忽了......」，但很有自己想法的集思，對於媽媽的好多好多抱歉，卻覺得有點沉重，「媽媽哪來那麼多事要道歉」、「媽媽你一直住在抱歉裡，但集思的心裡，卻只有滿滿愛的回憶啦」、「媽媽一直怪自己，就像拿石頭把自己壓住一樣」、「讓媽媽那麼難過，集思也要自責了啦。」

毛孩愛主人，總希望他們得到心靈救贖而放下，但即便集思一再說牠沒有不原諒媽媽，是媽媽自己不原諒自己時，集思媽媽也只是靜靜的聽著沒有多說。顯然寶貝停藥後病情惡化這件事，還牢牢啃噬著媽媽的心，暫時她還無法原諒自己。