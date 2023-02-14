大陸國產葉克膜上市總體性能和指標達到國際同類產品水準。（大陸央視）

大陸央視新聞用戶端14日報導，葉克膜（ECMO，心肺體外循環機）是急危重症患者生命支持的重要組成部分。近日，中國航太科技集團有限公司與北京協和醫院在北京聯合發布了大陸國產ECMO。在中國大陸上市的大陸國產體ECMO的總體性能和指標達到國際同類產品水準，部分指標優於國際同類產品，且大幅降低醫療支出，提升了大陸先進生命支持設備的可及性。

專案攻關總指揮、中國航太科技集團一院18所所長曾思表示，專案攻關團隊聯合醫學團隊，對這個產品做了最大化的集成化的設計，整個產品僅重7.5公斤，小巧、便攜，便於應用。因為是首台大陸國產自主可控的產品，它的動物實驗標準、臨床應用實驗標準，都要邊攻關、邊制定。

面對大陸國產高端醫療裝備關鍵技術「卡脖子」問題，這款設備的研發是中國大陸醫工結合的重要探索。

北京協和醫院副院長杜斌說，相信它其實還能促進相關學科，增強我們診療的能力，確實它會便宜很多。

接下來，研製團隊還將繼續推動ECMO泵頭、膜肺等耗材的大陸國產化，目前相關耗材已納入後續研發計畫並持續推進。