臺灣成為全球重要醫材供應鏈的機會與挑戰交流會中討論的四項主軸包含智慧醫療、創新醫材、委託開發暨製造服務CDMO與國際拓銷。在發展智慧醫療上，為加速台灣醫療(BIO)與資訊科技產業(ICT)強強聯手，將推動資通訊大廠切入平台帶頭整合生醫軟硬體廠商，組成全方位醫療服務解決方案戰隊，並切入東南亞進行醫療場域驗證，讓台灣醫材產業未來有更大的醫療通路。

創新醫材方面，為加速PMA/DeNovo創新醫材的產出，不只是持續加強材料的創新，也將以臨床醫師需求為出發點，去整合我國擅長的ICT與感測關鍵技術，發展有回饋治療效果的創新醫材與數位心理治療醫材。

CDMO方面，將輔導生醫廠商提升關鍵製程技術，發展產品從可適用在體外走入到體內，提高千百倍的附加價值。另外，亦將協助國內半導體/電子/ICT產業跨域創新，打入全球醫材大廠的高階供應鏈，擴大市場及提升附加價值。

在國際拓銷方面，針對國際醫材大廠的需求，透過臺灣國際人脈的高階對談進行精準行銷，進而建立與大廠的合作管道;另以“整體服務方案組團”協助產業參與重要的國際專業展，切入與國際大廠的合作。

本次會議與會分享業者包括智慧醫療-華碩雲端、研華、仁寶、台大醫院；創新醫材-冠亞生技、睿生光電、合鎰技研、新光合纖；CDMO-鐿鈦科技、邦特生物科技、苡樂創新平台、安盛生科；國際拓銷-醫百科技、雃博、美萌科技、振磐。

另外全國指標醫院代表如臺大、北醫、彰基，以及研發法人工業技術研究院、金屬工業研究發展中心等皆派員與會，會中分享BIO x ICT大廠與新創企業跨域整合、創新醫材開發與傳產升級轉型、CDMO業者界接國際大廠經驗，而醫院代表則從臨床端提出unmet needs及進行產品終端測試與驗證場域，以完善的生態系加速產品落地與實現透過主題式座談，策劃我國在後疫情時代全球供應鏈重組下，能創造的產業新契機；以及資通訊大廠與產業隱形冠軍投入創新醫療，成為台灣不可取代的競爭力。