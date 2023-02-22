帛琉總統惠恕仁偕同帛琉副總統席嫵杜於20日晚間抵台訪問，他們此行主要是推廣宣導帛琉首次在今年6月舉辦的國際馬拉松比賽，他也希望台灣熱愛馬拉松比賽的跑者偕同家人一起享受帛琉的美。（陳麒全攝）

帛琉總統惠恕仁偕同帛琉副總統席嫵杜於20日晚間抵台訪問，他們此行主要是推廣宣導帛琉首次在今年6月舉辦的國際馬拉松比賽，他也希望台灣熱愛馬拉松比賽的跑者偕同家人一起享受帛琉的美。（陳麒全攝）

帛琉總統惠恕仁偕同帛琉副總統席嫵杜晚間抵台，他們此行主要是推廣宣傳將於6月在帛琉首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」，他也希望台灣熱愛馬拉松比賽的跑者偕同家人一起享受帛琉的美。

帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps Jr.）和副總統席嫵杜（J. Uduch Sengebau Senior）等人搭乘華航CI27班機，在晚間7時48分抵達桃園國際機場，外交部由政務次長李淳接機，惠恕仁在國賓門發表談話。

惠恕仁這次來台只停留幾個小時，因為他還要轉機趕到斐濟，但是副總統席嫵杜會留下宣傳帛琉6月舉辦的國際馬拉松活動。

惠恕仁說，帛琉觀光部長到金門觀摩我們舉辦的馬拉松活動，學到很多，也留下深刻的印象。他也提到帛琉第一次舉辦國際性的馬拉松活動，他感到非常興奮，也希望世界各地及台灣的馬拉松愛好者能共襄盛舉，帛琉是開放觀光旅遊的國家，也歡迎選手帶著家人一起享受帛琉的陽光、空氣及文化，期待在帛琉看到大家參加活動。