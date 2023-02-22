2023台灣國際蘭展3月4日將於台南後壁台灣蘭花生物科技園區盛大開幕，台南市長黃偉哲今日北上宣傳，他提到，2022台灣國際蘭展取得外銷訂單創新高達118億元，已超越疫情前，期待2023蘭展更上一層樓，尤其今年蘭展是中央接手主辦的第一年，台南會全力以赴配合，讓蘭展及台灣蘭花產業發光發熱。

黃偉哲今天上午前往台北101，與行政院農業委員會農糧署署長胡忠一、台灣蘭花產銷發展協會理事長黃文榮、台北101董事長張學舜等人一同宣傳將於3月4日到3月19日在台灣蘭花生物科技園區盛大登場的台灣國際蘭展。

台南市長黃偉哲今天北上宣傳「2023台灣國際蘭展」，推薦大家314白色情人節送蘭花表心意。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

黃偉哲特別提到，今年蘭展期間適逢3月14日「白色情人節」，鼓勵大家2月14日情人節送玫瑰、3月14日白色情人節送蘭花，讓蘭花產業與民眾生活習俗結合，也更讓蘭花增添甜蜜色彩。

農糧署署長胡忠一表示，台南市政府過去主辦台灣國際蘭展的成績，有目共睹，讓台灣國際蘭展躍升為世界三大蘭展地位，十分不易，今年由農委會接手，中央也會持續與台南市政府密切合作，讓國際蘭展推陳出新、一年比一年好。

值得一提的是，去年台灣蘭展力挺烏克蘭，推出奈米技術噴印的烏克蘭國旗漸層蘭花，今年則為了表達對土耳其震災後祈福，將在蘭展現場推出土耳其國旗圖樣的蘭花，盼土耳其早日走過震災傷痛、重建家園。

為了將台灣蘭花推廣到各年齡層，今年展覽結合曾經生活在同時代的蘭花與恐龍，設計高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸 （Orchidsaur）及Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，打造適合親子同遊互動展區，邀請各年齡層民眾一起感受台灣蘭花產業的蓬勃生命力。