學甲88槍擊案在逃主嫌落網 黄偉哲說話了 15:032023/02/25 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市學甲88槍擊案2名主嫌落網，台南市長黃偉哲表示，希望能夠盡速還原真相，相關人等都能夠繩之以法。（市府提供／洪榮志台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市學甲88槍擊案幕後主嫌洪政軍、槍手孔祥志落網，市長黃偉哲表示，感謝檢警的辛苦，能夠把涉嫌的槍手和指使的人，追查到案，相信台南市民和全國民眾都在關注這件事，也希望能夠盡速還原真相，相關人等都能夠繩之以法。 屏東大武營歷史建築「正氣樓」遭縱火 遊民落網只承認這點遭收押 被控涉嫌教唆遊藝場槍擊案 台中角頭泰國落網喊冤 酒店大亨轉戰光電標案近億 在野譏好生意 #88 #能夠 #學甲 #槍擊案 #主嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南光電場電纜屢遭盜 竊賊賤賣回收業者損失破百萬 17:392023/02/20 社會 學甲88槍案主嫌落網 南市議會民進黨團：肯定警方、徹查真相 14:032023/02/25 政治 劍指賴清德？藍委爆陳宗彥事件真相：民進黨已流膿發臭 07:542023/02/19 政治 美國回收擊落中國偵察氣球 取消另3起搜索 17:272023/02/18 國際 88槍案2主嫌落網 南市議會國民黨團：盡快公布真相 13:592023/02/25 政治 學甲88槍案在逃主嫌落網 謝龍介：光電內幕應盡快釐清 14:332023/02/25 政治 陳椒華烏龍爆料又一樁 地方痛批亂炒作抹黑學甲 15:352023/02/22 寶島 陳其邁將重啟南部區域治理平台 3月親赴日本推展農產 13:082023/02/17 政治 二二八蔣家背景再被檢視 朱立倫：蔣萬安最重視轉型正義 12:202023/02/25 政治 美佛州記者採訪槍擊案遇害 19歲槍手接連槍殺3人 15:142023/02/23 國際 學甲蜀葵花文化節25日開幕 2.5公頃紅粉花海綻放4成 14:092023/02/20 寶島 228連假 台南海線看蜀葵、扛鹽擔挑戰男友力 15:042023/02/24 生活 新竹棒球場翻版？立委踢爆學甲壘球場紅土下危機四伏 15:172023/02/22 政治 喬治亞州加油站驚傳槍擊案 9名青少年受傷 最小僅5歲 05:112023/02/19 國際 抓到了！台南88槍擊槍手孔祥志 主謀「紅龜」大陸落網 押回台途中 11:442023/02/25 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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