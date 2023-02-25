台南市學甲88槍擊案幕後主嫌洪政軍、槍手孔祥志落網，市長黃偉哲表示，感謝檢警的辛苦，能夠把涉嫌的槍手和指使的人，追查到案，相信台南市民和全國民眾都在關注這件事，也希望能夠盡速還原真相，相關人等都能夠繩之以法。